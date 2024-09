Chiara Petrolini il dettaglio sulle unghie conferma la terribile verità | parla la criminologa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 28 settembre 2024), illalaha cercato di coprirsi il viso quando è arrivata in Procura a Parma, è stata in silenzio davanti al gip ed è tornata a casa dove è rinchiusa agli arresti domiciliari. Undella 21enne non è passato inosservato. E su questo particolare si è soffermata lae giornalista Anna Vagli.