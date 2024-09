Caso doping Sinner risponde alla Wada | deluso e sorpreso dal ricorso risulterò innocente

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2024) Lanon ci sta. L’agenzia mondiale antiha scelto di fareal Tas contro l’assoluzione diper ilClostebol (per il quale la ITIA non aveva riscontrato colpa né negligenza). Laha chiesto una squalifica che va da 1 a 2 anni. In attesa della sentenza del TAS (che dovrebbe arrivare non prima del 2025)può regolarmente giocare. Dopo il match di Pechino contro Safiullin,ha commentato la vicenda: “sono moltoe anche, perché abbiamo avuto tre udienze. Tutte e tre le udienze si sono svolte in modo molto positivo per me. Lo sapevo da un paio di giorni che avrebbero fatto, che oggi la cosa sarebbe diventata ufficiale, quindi Ma sì, è una sorpresa. Parliamo sempre della stessa cosa. Forse vogliono solo assicurarsi che tutto sia nella giusta posizione. Sì, sono soloche abbiano fatto appello.