Carta docenti 500 euro e forse meno per formazione e aggiornamento | piattaforma ancora chiusa a fine settembre

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 28 settembre 2024) Il bonus 500, istituito dal Governo Renzi con la legge La Buona Scuola è in questi ultimi giorni sotto la lente di osservazione: rischia di passare sotto silenzio il taglio che potrebbe essere inserito nella prossima erogazione, che era attesa nella giornata di ieri ma di cui non si hanotizia. L'articolo500(e) per