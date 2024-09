Carpi scontro fra una moto e un bus morto il centauro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Modena, 28 settembre 2024 – Unciclista sulla quarantina (l’età esatta non è ancora stata diffusa) ha perso la vita intorno a mezzogiorno in un incidente in via Marx a. Per una dinamica ancora in fase di ricostruzione, la suacicletta è stata coinvolta in unocon un bus di linea e per ilnon c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Sul posto anche l’elicottero del 118, un’ambulanza, la polizia di Stato e la polizia municipale. Non risulterebbero al momento altri feriti.