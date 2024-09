Cappottamento dopo lo schianto contro un palo della luce | paura per l' automobilista

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di sabato 28 settembre 2024)consabato mattina, in via Cantalupo a Cesenatico. L'incidente, al vaglioPolizia Locale, si è verificato poco prima delle 8.30. Secondo quanto ricostruito, la conducente di un suv ha perso illlo del mezzo, impattandoun, per poi