Cancro ovaio pazienti | Prevenzione e test genetici fondamentali

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute ) - "Nel 2021 ho scoperto di avere un tumore all'al penultimo stadio e una doppia neoplasia ai linfonodi del collo. A causarla il Papilloma virus. Non solo, durante i miei 60 giorni di ricovero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, sono venuta a conoscenza di avere una mutazione genetica Brca1. Sono seguiti tre interventi e numerose terapie. Oggi racconto la mia storia ma in tante non sanno a quale centro diagnostico terapeutico possono rivolgersi. L'informazione è importantissima. La non conoscenza, il non sapere, ti portano a non agire, a non fare. Mentre sappiamo benissimo che laè tutto".