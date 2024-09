Cancro alla prostata la Campania tra le regioni al top per la chirurgia robotica

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di sabato 28 settembre 2024) "Tra il 2019 e il 2021, 18.700 pazienti campani sono stati operati in regione per affrontare un tumore della, mentre 1.780 hanno scelto di rivolgersi a strutture extraregionali prevalentemente del Nord Italia. Il dato che deve far riflettere è che una percentuale significativa dei