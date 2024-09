Calcio Serie A | Udinese-Inter 2-3

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 28 settembre 2024) 16.55 L'batte l'a domicilio e la scavalca. Il 2-3 del 'Friuli' porta i nerazzurri a 11 punti, in testa con Milan e Torino, friuliani fermi a 10. Gol lampo dell': Darmian in verticale per Frattesi che beffa Okoye (43") Lautaro di testa si divora il raddoppio poi Okoye 'mura' Thuram. Zemura galoppa ma sul cross Lovric non trova la porta. Su nuovo traversone, spizzata vincente di Cabasele (35'). Nel recupero,Lautaro riporta avanti i nerazzurri (48'pt) e a inizio ripresa fa doppietta (47').Tardi il gol friulano di Lucca (83').