Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 27 - 30 Settembre Premier League Bundesliga

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Nella Casa dello Sport di Sky, dal 27 al 30, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusivasu Sky e in streaming su NOW. In campo la- grande esclusiva Sky fino al 2028 e fino a 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night - e la– Si torna in campo in Inghilterra per la sesta giornata di. Primo match sabato alle 13.30 con Newcastle-Manchester City in diretta su Sky Sport, Sky Sport 4K e NOW. Alle 16 in campo per due match: Arsenal-Leicester su Sky Sporte NOW e Chelsea-Brighton su Sky Sport 251 e NOW, mentre alle 18.30 si sfideranno Wolverhampton-rpool su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW. Domenica due incontri, alle 15 Ipswich-Aston Villa,su Sky Sport, Sky Sport 4k e NOW, mentre alle 17.