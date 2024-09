Cadono nelle cisterne di produzione del vino nel Modenese | due gravi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Modena, 28 settembre 2024 – Incidente intorno alle due del mattino in una cantina per ladia Soliera, dove due persone sono cadute all’interno delleper la, appunto, del. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Carpi, che hanno estratto le due persone, portate con l’elicottero del 118. Uno dei due feriti, un 26enne, è ricoverato a Baggiorava in terapia intensiva, l’altro è stato portato all’ospedale di Ravenna. Non si conoscono al momento le condizioni di quest’ultimo. Sul posto i carabinieri, l’Ausl e la medicina del lavoro.