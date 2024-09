Caccia al tesoro per i parcheggi e nuove chiusure nelle strade del centro protestano i commercianti FOTO

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di sabato 28 settembre 2024) Nella mattinata di sabato 28 settembre, idi Pescara si sono riuniti sotto alla galleria Circus per esprimere il forte disagio per la gestione attuale della città, in particolare per quanto riguarda i.«L’eliminazione di circa 1.500 posti auto ha creato gravi difficoltà