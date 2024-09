C sinistra | Renzi ' nostri voti decisivi ma si infrangono su veti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Isonoma isisui". Così Matteoall'assemblea nazionale di Iv. "Noi siamo stati vittima diieri in Liguria ma anche nel 2022 dalla geniale leadership del Pd" che ha portato a "far diventare "Meloni premier con il 26%, la stessa percentuale con Bersani fu il non vincente".