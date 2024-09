C sinistra | Renzi ' base Pd fredda? A festa Unità mi hanno applaudito'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Ladel Pd spesso è molto più avanti della classe dirigente. Ladel Pd un po' l'ho conosciuta. Sono arrivato a Pesaro e ho sentito la freddezza, c'erano 2000 persone che alla fine. Non me ma le cose che ho detto in quella sede. Ho detto 'non fate la guerra alla Schlein' sennò non vincerete mai. E poi che se dovete vincere bisogna che vi mettiate insieme, sennò Meloni vince un'altra volta. E questo ha portato a chiudere la serata, partita con freddezza, con gli applausi". Così Matteoall'assemblea nazionale di Iv.