C sinistra | Renzi ' a politiche noi ci saremo vedremo se alleati o no'

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Io ho mandato a casa Conte per mettere Draghi e lo rifarei domani mattina però a differenza di Conte non faccio politica con ambizioni e risentimenti personali. Per questo abbiamo dato la disponibilità in Liguria. Non è stato possibile ma allecie faremo una lista di centrose alleata o meno". Così Matteoall'assemblea nazionale di Iv.