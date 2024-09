C sinistra | ' Fratoianni ' non vogliamo Renzi nel campo largo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. (Adnkronos) - “Se si può dire che nonnel? Sì, si può dire. Pensiamo proprio che non sia una buona idea. Per vincere le elezioni serve credibilità: oggi Pd, M5S e AVS sono molto più vicine al centrodestra di quanto non lo fossero le sgangherate e frantumate coalizioni del 2022”. Lo ha affermato Nicola, segretario diitaliana, ospite a “L'Attimo fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla Fm di Giornale Radio Rai.