Buon compleanno Lory del Santo Brigitte Bardot Luis Alberto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024)del, Giovanni Tria, Luciano Garibaldi, Vincenzo Maddaloni, Carlo Palermo, Paolo Mereghetti, Guido Barendson, Silvia Dionisio, Aldo Baglio, Raffaele Paganini, Francesco Daveri, Bruno Marton, Dita von Teese, Saverio Costanzo, Sara Moretto, Lorenzo Barillari, Martina Grimaldi, Simone Grotzkyj, Cristina Selmi, Nike Francesca Pucci Oggi 28 settembre compiono gli anni:, calciatore; Sandro Pignatti, botanico; Franca Parisi, attrice;, attrice; Luciano Garibaldi, giornalista, saggista; Giordano Angelini, dirigente d’azienda, politico; Franco Cribiori, ex ciclista; Guido de Rosso, ex ciclista; Giuseppe La Mura, ex canottiere, medico; Vincenzo Maddaloni, giornalista.