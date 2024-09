Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 28 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di sabato 28 settembre 2024) Cronaca, attualità e social nella giornata di oggi. Volete una panoramica completa delledel 28? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10.Cronaca- Tragedia nella notte, due giovani muoiono in un incidente in autostrada. Annullati in segno di lutto gli eventi in