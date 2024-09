Bologna un POSTO per due contro l’Atalanta Italiano può RINUNCIARE a quel giocatore

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 settembre 2024)si apre il ballottaggio per l’attacco. Chi sosterrà Castro e Ndoye davanti? LE ULTIME Ilsi sta preparando al meglio per la sfida casalinga: partita importante per l’Europa, nella quale i rossoblu vogliono conquistare la seconda vittoria consecutiva. Come riportato da Il Resto del Carlino, è ballottaggio tra Samuel