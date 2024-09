Bologna STRAORDINARI per Ndoye | la SCELTA di Italiano sull’esterno offensivo tra Atalanta e Liverpool

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 settembre 2024) Ildiha davanti a sé un doppio impegno difficilissimo controPer ilsaranno giorni complicatissimi. La squadra di, in questo sabato 28 settembre, ospiterà un’Atlanta affamata di punti dopo la rovinosa caduta tra le mura amiche con il Como. Come se non bastasse, in settimana c’è la