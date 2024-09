Bollate inaugurata la piscina coperta

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 28 settembre 2024) È stataquesta mattina alacomunaledi via Dante, dopo i profondi lavori di ristrutturazione dell’intero edificio.completamente rinnovata aLaadesso si presenta completamente rinnovata in tutti gli spazi e in tutti gli impianti, ma sempre con le tradizionali due vasche: quella per gli adulti