Bocce Festa a tinte tricolori per la Bernardo Rossi Finale spettacolare con vittoria in rimonta per Pina Cuccaro

(Di sabato 28 settembre 2024) Gradino più alto del podio perl’atleta della bocciofila ““ di Fossone che ai campionati italiani di(il gioco classico, con pallino e otto palle), si è imposta nella categoria individuale BF. Con un tabellone di 32 concorrenti, vincendo tutte le partite, laè arrivata indove, partita male e sotto di 0-8, non si è persa d’animo e con tanta determinazione ha iniziato a recuperare, coronando una grandee ribaltato il risultato della gara terminata 12-8. Complimenti arrivano alladal comitatodi Massa e Carrara, Lucca, Pistoia "per avere portato in alto il locale comitato" si legge in una breve nota. Intanto la bocciofila di Fossone si sta preparando al pmo campionato che, dopo la salvezza conquistata nei playout nella passata stagione, la vedrà ancora ai nastri di partenza della A2 nazionale.