Bertolucci è una furia sul ricorso contro Sinner | Fermamente convinto dell' innocenza

(Di sabato 28 settembre 2024) Paolo, ex campione di tennis italiano e oggi commentatore tv, commenta a caldo con l'AGI la notizia dekl'appelloa Wada, organismo antidoping mondiale,l'assoluzione di Jannikda parte'Itia (International Tennis Integrity Agency è l'organizzazione responsabilea salvaguardia'integrità del tennis professionistico in tutto il mondo): «Io sonodi. Fermo restando che la certezza non ci può essere mai, trovo del tutto logica la sua versione, cosa che mi è stata confermata anche dagli addetti ai lavori. Adesso deciderà il Tas, ma l'unica cosa che trovo sconcertante in tutto questo è che si parla di diverse settimane fino a 5-6 mesi per decidere seè colpevole. Un tempo lunghissimo, anche i processi italiani durano di meno! Non è giusto tenere un tennista sulla graticola per tutto questo tempo».