Avrebbe filmato abusi sulla figlia 12enne della compagna chiesta la perizia sul cellulare

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di sabato 28 settembre 2024)glie il tribunale di Pescara ha disposto una super-sul telefonino di un uomo arrestato, in flagranza di reato, come riporta l'agenzia LaPresse.Si tratta di un siciliano di 44 anni residente in un comuneVal Pescara che i