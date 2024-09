Auto precipita in un burrone a Ortì timore per la sorte del conducente

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di sabato 28 settembre 2024) Si teme per ladi un uomoto in unnella zona dimentre era alla guida della sua. Si stanno ancora svolgendo le complesse operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco, che al momento non sono in grado di dire con esattezza se la persona sia morta, come