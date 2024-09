Autista di camion suicida ad un passo dalla pensione | è vittima di troppo lavoro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 28 settembre 2024) Undisi è tolto la vita a 59 anni. Con ogni probabilità i ritmi dipressanti lo hanno portato al gesto estremo. Un tragico evento ha scosso la comunità di Torino, portando alla luce le dure condizioni lavorative all’interno di una nota azienda di logistica. Undi, a soli 59 anni e prossimo alla, si è tolto la vita in un gesto disperato che ha messo in discussione le pratiche lavorative dell’azienda per cui lavorava.diista si toglie la vita – notizie.comLa Procura di Torino, guidata dal pm Vincenzo Pacileo, ha avviato un’indagine sul caso, ipotizzando che il suicidio possa essere stato causato dallo stress e dalle pressioni lavorative subite dall’