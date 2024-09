Aurelianticaurelio le parole di Tollardo in vista dell' Ottavia Siamo pronti per la battaglia

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di sabato 28 settembre 2024) Manca ancora la vittoria all', che è a tre punti in campionato frutto di tre pareggi in tre partite. La squadra del girone A di Eccellenza spera che la prima vittoria arrivi sul campo, nella trasferta di domenica alle 11. A parlare del match ci ha pensato il suo