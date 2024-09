Ascolti TV | Venerdì 27 Settembre 2024 Tale e Quale si conferma a 3 milioni 19 6%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 28 settembre 2024) Nella serata di ieri,27, su Rai1Show ha interessato 3.025.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.243.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 852.000 spettatori pari al 4.5% e N.C.I.S. Hawai’i 575.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo incolla davanti al video 842.000 spettatori (6%). Su Rai3 The Miracle Club segna 684.000 spettatori e il 3.8%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.222.000 spettatori (8.9%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 787.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone ottiene 389.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove il ritorno di Fratelli di Crozza raduna 1.098.000 spettatori (6.1%). Sul 20 The Accountant fa sintonizzare 299.000 spettatori (1.8%).