Arrestato perché ha svaligiato una gioielleria in Svizzera Ma lui non era a Lugano ma a Roma | la brutta disavventura di un muratore innocente

(Di sabato 28 settembre 2024) Un incubo, durato 24 ore, ma in cui ha pensato al peggio. Questa ladi A.C., 44enne romeno residente a, che lo scorso 24 settembre è stato, mentre si trovava a lavoro, e portato in carcere, a Regina Coeli. Su di lui è stato spiccato un mandato di cattura internazionale, dovuto probabilmente, secondo quanto riporta Repubblicache ricostruisce il caso, a un errore del sistema AI svizzero. Il mandato d’arresto dal Canton Ticino e l’errore «Al mio assistito – racconta al quotidiano l’avvocato Manrico Pensa – venivano contestati due furti, di cui uno in una. Uno commesso il 28 giugno a, l’altro il 5 luglio del 2024 ad Ascona». Ilspecializzato, assunto regolarmente, risultava quel giorno regolarmente al lavoro. «Abbiamo subito cercato di capire cosa fosse successoil sospetto di un errore giudiziario era forte.