Antiquariato e collezionismo in centro

(Di sabato 28 settembre 2024) EMPOLI Il secondo sabato di ogni mese da questo ottobre fino a maggio ildi Empoli accoglierà il mercato dell’e del: mobili antichi, complementi di arredo, libri, dischi e arte da collezione. Arriva infatti l’iniziativa "Antiquari in", un progetto nato dall’idea di alcuni commercianti delstorico di Empoli con l’obbiettivo di dare prestigio, valore alla città e catturare l’interesse dei paesi limitrofi e non solo. L’evento prevede la presenza di espositori esperti, già attivi sul mercato regionale e nazionale desiderosi di far scoprire prodotti di qualità e valore. Per questo è diretto agli appassionati dell’e del, ma anche a semplici curiosi e amanti del bello e della ricerca.