Anna Lou Castoldi | la figlia di Morgan e Asia Argento ex fidanzata e carriera

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 28 settembre 2024)Loudi due icone dello spettacolo italiano,, si sta affermando sempre di più nel mondo dell’arte e della recitazione. Con un background familiare che include il famoso regista Dario, suo nonno materno, la giovaneLou sembra aver ereditato tutto il talento e la passione per l’arte "Lou: ladi, ex" L'articoloLou: ladi, exproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.