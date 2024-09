Angers-Reims domenica 29 settembre 2024 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 28 settembre 2024) Sesto turno di Ligue1 ed è in programma la sfida tra il fanalino di coda del torneoed ildi Elsner. Gli Scoitses sono l’unica squadra ancora senza vittorie in campionato, e vengono dal punto strappato sul campo del Nantes. Secondo pareggio consecutivo per i ragazzi di Dujeux che hanno mostrato segnali di crescita e quello spirito combattivo necessario per combattere per la permanenza InfoBetting: Scommesse Sportive e