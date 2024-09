Allattamento al seno 10 consigli per renderlo più efficace

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 28 settembre 2024) Le raccomandazioni della Società italiana per la care in perinatologia La prima settimana di ottobre sarà la Settimana mondiale dedicata all'al. L'Aicip (Società italiana per la care in perinatologia) lancia 10 raccomandazioni per unal. Il vademecum 1) L’importanza del contatto pelle a pelle. Sin dopo il parto, il contatto