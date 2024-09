Al Teatro Franco Parenti è di scena una stagione d’amore

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 28 settembre 2024) Oltre 70 titoli in cartellone, un grande tema chiave riassunto nel titolo: «E se tornassimo a parlare»? Con un linguaggio ecumenico, quello dello spettacolo, e una sua trasversale accessibilità: con l’abbonamento, i biglietti partono da 16 euro. È la sintesi della2024/2025 deldi Milano, diretto da Andrée Ruth Shammah, che spiega: «Lasciatevi guidare dalla curiosità di un cartellone che vuole avere come filo conduttore il desiderio di un rapportocon il nostro pubblico. Che è poi amore per lo stare insieme, per la poesia, la letteratura, la cultura». In una parola sola, in un felice gioco di parole: «Imparentatevi». Che poi è un senso di appartenenza, di vicinanza, di condivisione. «Parliamoci, teniamoci vicini» invita Shammah. «Tornare a parlarevuol dire essere capaci di ascoltare, di emozionarsi, di mollare.