Accessibilità e abbattimento delle barriere se ne parla con ‘Le passeggiate di Agata’

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di sabato 28 settembre 2024) L'associazione ‘Lediorganizza una passeggiata collettiva aperta a tutti gli interessati, che partirà dall'Acquedotto e, passando per le vie del Quartiere Giardino e per Parco Giordano Bruno, arriverà al Centro Sociale ‘Il Parco’ (via Canapa) per un momento conviviale