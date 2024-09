Aborto | D' Elia Pd ' sia libero gratuito sicuro'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. (Adnkronos) - “Oggi, 28 settembre, è la Giornata internazionale per l'. Un appuntamento che quest'anno assume una importanza particolare, a fronte della messa in discussione in modi diversi, non solo in Italia, dell'autodeterminazione delle donne". Lo afferma la senatrice del Pd Cecilia D'. "In Italia -lamenta- si concretizza negli ostacoli messi davanti alle donne che vogliono ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza, nonostante la legge 194, la cui applicazione viene continuamente boicottata. Basti pensare a quanto accaduto in questi mesi con il via libera alle associazioni antiabortiste in tutti i consultori familiari, oppure quanto avviene nelle regioni dove governa il centrodestra, come nella sala dell'ascolto di Torino, dove abortire è un percorso fatto di stigmatizzazione e colpevolizzazione".