A sinistra la rottura è insanabile Conte attacca Schlein | così hai sfaldato il campo largo

(Di sabato 28 settembre 2024) Tira un'aria bruttissima all'interno dell'opposizione. E non si vede alcuno spiraglio di pace in seno alla. Le ultime bordate sono quelle che rivolge il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, intervistato dal Corriere della Sera, alla leader del Partito democratico: “Ellyha di fatto restituito centralità politica a Matteo Renzi, che è un fattore divisivo e ha sempre voluto distruggere il M5S. E questo, senza neppure prendersi la briga di avvertirmi e avere un serio confronto politico con me e gli altri alleati.ilgiusto si sfalda e si indebolisce e lo affermo garantendo la nostra autentica vocazione unitaria e la nostra determinazione nell'obiettivo di dare al Paese un'alternativa realmente competitiva a Giorgia Meloni. Per la mia comunità è una ferita che rischia di allargarsi sempre più”.