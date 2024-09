A sinistra è buoi pesto | il campo largo è franato dopo l' estate delle illusioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) È buioper il. Ombre e nebbia praticamente su tutto: sulla Rai, sulla politica estera, sulla sicurezza, sull'immigrazione. E adesso perfino sulle elezioni regionali, dove da quelle parti, fino a qualche tempo fa, pregustavano un comodo 3-0 ai danni del centrodestra tra Emilia-Romagna, Umbria e Liguria. Proprio la Liguria è stata ieri teatro dell'ultima spettacolare litigata, con i renziani che (va detto: con ragione e difendendo un minimo di dignità politica) hanno salutato la comitival'ennesima umiliazione nei loro confronti che vi racconta bene qui su Libero Pietro Senaldi. In parole povere, agli altri potenziali alleati non bastava neppure che i renziani si presentassero in incognito, quasi mascherati per non essere riconoscibili: qualcuno avrebbe voluto una specie di burqa politico, di velo integrale per occultare del tutto la presenza scomoda.