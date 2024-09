A scuola non ci vado perché non mi vogliono e diventa sindaco per un giorno

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 28 settembre 2024) Tutto ha avuto inizio con un incontro casuale. Ildi Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha incrociato per strada un ragazzo, che chiameremo "Antonio", un nome di fantasia per tutelarne l’identità. Ricci ha raccontato l’episodio sui social, spiegando come abbia chiesto al giovanenon fosse andato aquel. La risposta del ragazzo è stata semplice: “Non mi”. L'articolo “Anon cinon mi” eper un