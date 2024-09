A Pisa l' ambulanza mitragliata nella regione ucraina di Kharkiv

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di sabato 28 settembre 2024) Fa tappa afino a domani, domenica 29 settembre, in piazza Vittorio Emanuele II, l'di, diventata icona degli orrori della guerra che si sta consumando in. Stamani il sindaco diMichele Conti ha partecipato all’incontro per