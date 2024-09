A che ora Sinner-Safiullin oggi in tv | programma ATP Pechino partite precedenti streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Secondo appuntamento con l’ATP 500 diper Jannik, che continua il suo cammino verso la difesa del titolo in Cina contro Roman. Il russo, entrato da lucky loser, si è imposto all’esordio su Stan Wawrinka, mentre il numero 1 del mondo ha avuto ragione del cileno Nicolas Jarry. Isono tutti favorevoli a, che conduce per 2-0. Il primo successo è arrivato nell’edizione 2022, l’ultima, di ATP Cup, in cui l’italiano ha vinto per 7-6(6) 6-3. Successivo incrocio ai quarti di Wimbledon 2023, doveera arrivato a sorpresa: anche in questo caso vittoria dell’azzurro per 6-4 3-6 6-2 6-2. All’orizzonte c’è un quarto contro il ceco Jiri Lehecka o lo spagnolo Roberto Bautista Agut, con quest’ultimo che sta cercando di risalire la china. Jannikdedica la vittoria contro Jarry alla zia scomparsa: il gesto del n.