A che ora Musetti-Bu ATP Pechino | programma orario tv streaming

(Di sabato 28 settembre 2024) Lorenzoaffronterà Yunchaokete Bu agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano, reduce dal successo ottenuto contro il belga Zizou Bergs, proseguirà la propria avventura sul cemento della capitale cinese con l’intento di raggiungere i quarti di finale dove potrebbe materializzarsi una sfida con il russo Andrey Rublev e uno spiraglio su un possibile derby all’orizzonte contro Jannik Sinner. L’appuntamento è per domenica 29 settembre alle ore 05.00 italiane sul Campo Capital Group Diamond, dove il 22enne toscano aprirà ildi giornata. Il numero 18 del ranking ATP incrocerà il 22enne padrone di casa, numero 96 del mondo che all’esordio ha regolato il connazionale Shang e che non andrà sottovalutato. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico.