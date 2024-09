A che ora Luna Rossa-Ineos oggi Louis Vuitton Cup | orari esatti gara-3 e 4 tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024)sabato 28 settembre va in scena la seconda giornata della finale dellaCup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand per il Match Race che metterà in palio la America’s Cup.Britannia torneranno in acqua a Barcellona partendo da una situazione di perfetta parità: 1-1 dopo il doppio confronto disputato giovedì pomeriggio sotto un vento decisamente forte che ha messo a durissima prova i due equipaggi. LA DIRETTA LIVE DIALLE 14.10 L’atto conclusivo riprenderà dopo un giorno di riposo e propone altre due regate:-3 alle ore 14.10 e-4 a seguire (ore 15.15, da confermare).