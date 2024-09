A Basiliano una passeggiata per restare in salute

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di sabato 28 settembre 2024) Domenica 29 settembre, a, si terrà la"10mila passi di”, guidata da istruttore laureato in Scienze Motorie, lungo il percorso “Tra storia, arte e ambiente”. La partenza sarà alle 10 (ritrovo ore 9.45) da Villa Zamparo, sede del Centro civico, in via Roma vicino al