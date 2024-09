85 Gran Premio Merano Alto Adige e tanto altro

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2024)di corse a Milano edi Handicap per riscrivere le classifiche in Sicilia, sicuramente tre eventi al top del nostro sempre più risicato circuito nazionale. In Europa, a Newmarket si sfidano i maschi e le femmine della classe 2022. Negli Usa, a Santa Anita, una prova da un milione di dollari che consacrerà un futuro protagonista della Breeders’ Cup classic