27 Settembre 2024 – Moody’s declassa rating Israele

(Di sabato 28 settembre 2024) L’agenzia distatunitenseha abbassato ildicitando come giustificazione l’intensificazione dei combattimenti traed Hezbollah e le aspettative di una guerra prolungata. L’agenzia diha abbassato il punteggio di credito dida A2 a Baa1 e mantiene un outlook negativo. È durato due ore l’incontro di Papa Francesco con 17 persone vittime di abuso da parte di membri del clero in Belgio. L’incontro è avvenuto nella Nunziatura apostolica di Bruxelles, al rientro del Papa da Lovanio dove si è recato nel pomeriggio per l’appuntamento con i docenti della Katholiek Universiteit Leuven. Il primo ministro libanese Nayib Mikati ha deciso di interrompere la sua visita negli Stati Uniti a seguito dell’attacco delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) a Beirut e ha convocato una riunione di emergenza al suo ritorno in Libano.