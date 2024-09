‘1000 Miglia Warm Up Austria’ via per i 40 equipaggi in gara

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – La Freccia Rossa è arrivata anche in Austria: il format 1000Up, ormai consolidato nell’area di Washington D.C., con anche tre precedenti in Svizzera e uno nel Regno Unito, esordisce così nel Salisburghese e nel Tirolo. La giornata di ieri è stata dedicata al training sul circuito di Salzburgring, unico nel suo genere per la peculiare collocazione in una stretta vallata alpina. Il formatUp, del resto, è ideato per preparare al meglio glistranieri ad affrontare la parte sportiva della Corsa più bella del mondo. Il parterre delle vetture partecipanti comprende dodici fra i marchi più illustri dell’automobilismo sportivo, da modelli del 1929 come l’Alfa Romeo 6C 17500 SS Zagato e la Lancia Lambda Torpedo 218, fino alla Ferrari 308 GTS del 1979, la più “giovane” fra le vetture in