Vorrei vederti e parlare con te | Chiara e quel messaggio all’ex fidanzato

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024)Petrolini non parla. Si trincera dietro il silenzio che la legge le garantisce. Dice no all'interrogatorio del Gip, giovedì si è avvalsa della facoltà di non rispondere e adesso aspetta. Aspetta di sapere quale sarà il suo destino. È agli arresti domiciliari, nei giorni in cui continuano