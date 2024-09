Vigili del fuoco cambio al vertice | passaggio di consegne tra l’uscente Pezzimenti e il neo Comandante Bellizzi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta oggi presso la sede del Comando Provinciale deideldi Benevento ilditra iluscente l’ing. Raffaella, che dopo tre anni di permanenza nel Sannio, assumerà il Comando della Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti (RM), ed il nuovol’ing. Mario, proveniente dal Comando Provinciale di Avellino. La cerimonia si è svolta nella sala convegni del Comando, ed ha visto la partecipazione del personale operativo, amministrativo e tecnico che ha omaggiato l’ing.con piccoli regali giusto per ricordare il tempo trascorso insieme. L’ing Marioè Laureato in Ingegneria Civile Sezione Edile presso l’Università degli studi di Napoli Federico II con una tesi in “Dinamica delle Costruzioni e Ingegneria Sismica”.