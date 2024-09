Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024)DEL 27 SETTEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA LUNGO LA RETE VIARIA; RALLENTAMENTI SONO ANCORA PRESENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; IN ENTRATA VERSO IL CENTRO CODE RESIDUE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E SULLA FLAMINIA, TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI; IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: SULLA-FIUMICINO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI DAL KM 11 AL KM 12+800; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO CON USCITA OBBLIGATORIA ALLA FIERA DI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral