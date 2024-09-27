Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 09:45 (Di venerdì 27 settembre 2024) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2024 ORE 9.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ DEL 27 SETTEMBRE 2024 ORE 8. 35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO ... romadailynews
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